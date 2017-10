SÃ£o Miguel da Serra receberÃ¡ sinal de telefonia celular

Na tarde de quarta-feira, 25, o prefeito Eliseu Mibach recebeu em seu gabinete as lideranças do Distrito de São Miguel da Serra e o representante da empresa de telefonia móvel Tim, Cleber Affanio.

O encontro teve como objetivo demonstrar a boa vontade do poder público e da comunidade do distrito no sentido de facilitar a abertura da rede de telefonia móvel para a região.

O prefeito salientou que o sinal de telefonia em São Miguel da Serra é uma questão de segurança pública uma vez que a SC 135 passa pelo distrito.

Para incentivar a celeridade do processo, Eliseu se comprometeu a fornecer o terreno, com acesso a qualquer tempo e energia elétrica, pelo tempo que for necessário, e onde for determinado pela engenharia a montagem da torre. O compromisso foi reafirmado pelo Presidente do Conselho de Moradores de São Miguel da Serra, o senhor Alfredo Koch.