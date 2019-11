A comunidade de São

Miguel da Serra vem pleiteando o sinal de telefonia celular faz um bom tempo.

Apesar de ser um serviço oferecido por empresas particulares, no qual o

município não tem poder de interferir, o prefeito, Eliseu Mibach, esteve desde

2017 empenhando esforços para solucionar o problema. A demanda, segundo os

moradores, é uma urgência principalmente por questões de segurança uma vez que

o distrito é cortado pela SC 135 que liga Porto União a Caçador e nela

frequentemente acontecem acidentes.

A comunidade organizou

uma comissão para tomar frente da solicitação convocando a presença das

empresas de telefonia celular que chegaram a fazer as análises de viabilidade.

A primeira medida foi aumentar o sinal da torre instalada no município vizinho

de Matos Costa na tentativa de fazer o sinal chegar a São Miguel da Serra, o

que não surtiu efeito. A comunidade ofereceu o terreno para instalação da torre

e a administração municipal garantiu qualidade de acesso. As negociações foram

evoluindo depois de algumas viagens do Prefeito Eliseu até Brasília solicitando

apoio na empreitada.

No último dia 14 o

representante da empresa Tim Telecomunicações respondeu ao último ofício

enviado onde afirma que as obras de instalação da torre de sinal de telefonia

celular iniciarão ainda em 2019 sendo o sinal previsto para o primeiro

trimestre de 2020.

Agora é oficial: São Miguel da Serra terá sinal de telefonia celular.