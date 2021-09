Saúde de União da Vitória orienta população com relação a 2ª dose da vacina

A Secretaria de Saúde de União da Vitória orienta a população do município que a segunda dose da vacina da Covid-19, deve ser tomada no dia que consta na carteirinha de vacinação. De acordo com o secretário de saúde, Fernando Ferencz, muitas pessoas acabam não indo no posto no dia exato, e a dose da vacina que seria destinada a ela, acaba sendo direcionada para outra pessoa.

“Pedimos que a pessoa vá até o posto no dia que consta agendado na sua carteirinha, pois os vacinadores se programam para aplicar a quantidade exata de acordo com o dia da aplicação da primeira dose. Se no dia consta que 30 pessoas devem tomar a segunda dose, é feita a programação para atender a essas 30 pessoas, caso uma ou duas não compareçam até o final da tarde, a equipe do posto faz uma busca ativa de pessoas que estão próximas da data para receber a vacina, para que não sejam perdidas essas doses”, afirmou Ferencz.

O secretário também explicou que em algumas situações a pessoa vai em outra data no posto, e acaba não recebendo a vacina, pois como no frasco vem em média de 5 a 6 doses, os vacinadores não podem iniciar um frasco, para aplicar apenas uma dose. “Nessa situação, a equipe do posto faz a coleta dos dados da pessoa e coloca em uma lista de repescagem, e quando sobram doses a pessoa é chamada para ir até o posto fazer a aplicação da vacina”, disse o secretário.

O horário diferenciado para a aplicação das vacinas também foi abordado pelo secretário, “Como as vacinas precisam de refrigeração e existe todo um protocolo que precisa ser respeitado, a equipe precisa de pelo menos meia hora para iniciar a vacinação pela manhã, e a tarde o horário encerra antes, pois caso seja necessária a busca de pessoas para tomar a vacina com as doses que sobraram, a aplicação ainda pode ocorrer dentro do horário de atendimento da Unidade de Saúde”, finalizou Ferencz.