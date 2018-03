Saúde recebe nove carros e duas ambulâncias

O sorriso estava estampado no rosto dos motoristas da Secretaria de Saúde de União da Vitória, que receberam as chaves dos nove carros, Gol zero km, e duas ambulâncias. Os carros serão usados no trabalho da atenção básica nas unidades de saúde da cidade. E as ambulâncias para transporte de pacientes, atendimento e alta hospitalar.

As chaves foram entregues na manhã do dia 15, pelas mãos da Secretária de Saúde, Paula Krzyzanowski, e, do prefeito municipal de União da Vitória, Santin Roveda. Segundo a secretária, os automóveis vieram em boa hora, “Conseguimos renovar toda a frota de veículos da atenção básica, o que possibilitará mais agilidade e melhoria no nosso atendimento a saúde das famílias”, afirma Krzyzanowski que completa dizendo que os carros antigos foram remanejados para outros setores da saúde.

As duas ambulâncias e oito veículos foram adquiridos por meio de verbas da secretaria do estado e um dos gols por meio de emendas disponibilizadas pelo deputado estadual Recalcatti. “Queremos agradecer também ao governador Beto Richa, a Cida Borghetti e ao Valdi Rossoni que fizeram uma grande parceria com a cidade de União da Vitória, disponibilizando essa verba do APSUS para adquirirmos esses automóveis. Quem ganha e agradece é a população que vai ter mais conforto e mais atenção no atendimento fora da cidade” disse Roveda.