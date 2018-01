A Secretaria de Saúde, em parceria com a Vigilância Ambiental de Porto União, lançou o dia “Saúde Responde” em que distribuíram mudas de Crotalária à população. No sábado, dia 27, das 09 às 12 horas, os colaboradores estiveram respondendo às dúvidas da população e distribuindo material informativo sobre a Febre Amarela e Dengue, no cruzamento da linha. Combater a proliferação do mosquito exige atitudes bem simples, mas que devem ser pensadas coletivamente, principalmente nessa época chuvosa e quente.

Além dos cuidados básicos com o combate ao acúmulo de água parada e limpa, outra opção profilática é o plantio de Crotalárias. Essa planta, quando floresce, costuma atrair libélulas que são predadoras naturais do mosquito que pode transmitir a dengue e a febre amarela. Entretanto é bom lembrar que apenas plantar as flores em casa não garante a segurança de ninguém. A luta é diária e constante e um leve descuido de poucos dias já é suficiente para o mosquito proliferar. Repelentes e inseticidas usados corretamente podem ajudar.