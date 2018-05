SEBRAE de União da Vitória recebe selo Referência

Uma grande conquista para o município. O SEBRAE concedeu em cerimônia, um Selo de Referência em Atendimento para a Casa do Empreendedor de União da Vitória. Durante o encontro realizado em Curitiba, foi destacado o comprometimento da equipe junto ao trabalho.

Nessa oportunidade União da Vitória recebeu o Selo Bronze de Referência em Atendimento do SEBRAE. Para ganhar o Selo, a Casa do Empreendedor precisou cumprir vários critérios que são apresentados em três pilares: Atendimento, Soluções para atender clientes e Gestão do Canal.

O objetivo principal desse Selo é reconhecer a rede de parceiros do SEBRAE/PR pelo seu desempenho no atendimento aos empreendedores e empresário, promovendo assim a sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios, tão importantes no desenvolvimento do município.

Dos 399 Municípios do Paraná, 165 contam com Sala do Empreendedor instalada. Entre elas, 71 receberam selo de qualidade em atendimento, referente ao ano de 2017.

A Sala do Empreendedor de União da Vitória realiza em torno de 400 atendimentos por mês aos empresários do Município de forma gratuita, com encaminhamento para cursos e consultorias, microcrédito, além de diversos serviços orientados, pessoais e personalizados. A equipe da Casa do Empreendedor é composta pelo Chefe da Divisão de Indústria e Comércio, Valter Cano, e, pelos colaboradores Jaqueline Tomkio Figueiró, Cilene Marli Martins Stefanes, Dario Osny Hansch e Larissa Altmann.