Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e o combate ao trabalho infantil

Pelo segundo ano, o Paraná irá liderar uma ação especial de combate ao trabalho infantil durante o Carnaval. Os dias de folia abrem oportunidades de serviços informais, que expõem crianças e adolescentes a tarefas remuneradas incompatíveis com a idade. Para atingir um público maior com informações, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social ampliou os municípios atendidos de 20 para as 399 cidades do Paraná.

Para chamar a atenção às situações mais comuns de trabalho infantil foram desenvolvidos materiais para “entrar no clima” da festa, mas que também alertam para os riscos. “Confeccionamos máscaras infantis, leques, panfletos e cartazes que serão distribuídos ou afixados nos locais em que as prefeituras avaliaram como mais propícios à efetividade da campanha”, Secretaria da Família.