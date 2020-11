Secretaria da Justiça, Família e Trabalho institui Câmara Técnica para reforçar o direito à proteção socioassistencial dos cidadãos paranaenses

Em mais uma ação do Governo do Estado para buscar maior aproximação com os municípios paranaenses, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), através da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/PR, instituiu a Câmara Técnica de Regionalização dos serviços especializados do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O objetivo será construir e ampliar as discussões das propostas da regionalização dos serviços da proteção social especial.

“Com a Câmara Técnica, o processo de regionalização será discutido no intuito de reforçar o direito à proteção socioassistencial dos cidadãos paranaenses, considerando as diferenças e necessidades de cada município”, reforçou o secretário da Sejuf, Ney Leprevost.

O grupo será constituído por representantes da CIB/PR, sendo eles do Departamento de Assistência Social da Sejuf, e do COGEMAS/PR. Além de convidados e colaboradores, tais como, representantes dos Escritórios Regionais, e outros especialistas e técnicos indicados conforme a necessidade.

“A CIB deve pactuar a operacionalização da gestão e organização do sistema, definindo estratégias para programar e operacionalizar a oferta da Proteção Social Básica e Especial do SUAS, fortalecendo a Política de Assistência Social no território estadual e garantindo proteções”, reforçou a chefe do Departamento de Assistência Social, Larissa Marsolik.

A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é a instância estadual destinada à interlocução de gestores, constituídas por representantes do estado, indicados pela Secretaria Estadual de Assistência Social ou congênere e por representantes dos municípios, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) que representam os interesses e as necessidades do estado, referentes à assistência social.

A primeira reunião será realizada no dia primeiro de dezembro de 2020, com a participação de gestores do SUAS de municípios de pequeno porte I e II, médio porte, grande porte e metrópole, e planejará a reorganização de grupos de trabalho regionais vinculados à Comissão Intergestora.

Observação: As fotos que ilustram a matéria são de antes da pandemia .

(Via Assessoria de Imprensa- Luiz G. Mazza Neto).