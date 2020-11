Secretaria da Justiça informa que as inscrições para a 2ª edição do Curso EAD da Força-Tarefa Infância Segura abrem nesta quinta-feira (05)

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná informa que as inscrições para a 2ª edição do curso EAD da Força-Tarefa Infância Segura (Fortis/PR), coordenada pelo Departamento de Justiça da pasta, estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (05). O curso tem como objetivo promover a formação continuada dos profissionais que atuam na prevenção e no enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes no Estado do Paraná.

“O trabalho não para. A Força-Tarefa Infância Segura, criada em nossa gestão, está avançando no fortalecimento da rede e do sistema de garantias da criança e do adolescente. Prova disso é esta 2ª edição do curso, que será totalmente online e adequada ao momento de pandemia”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost.

O curso terá início dia 18 de novembro e vai até 20 de dezembro com carga horário de 140 horas. As inscrições estão disponíveis a partir do dia 5 de novembro até o dia 17 de novembro pelo link: http://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Cursos-gratuitos-distancia

(Via Assessoria de Imprensa – Luiz G. Mazza Neto).