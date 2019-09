Secretaria de Cultura realiza exposição beneficente

Exposição Arte do Bem realiza ação beneficente vida conseguir

verba para aquisição de cadeira de rodas

A Secretaria de Cultura

realizou na noite de segunda-feira, 02, a abertura exposição Arte do Bem na

galeria Erich Herbert Will. O trabalho é dirigido pelo artista, expositor e

Presidente da Associação de Artistas Plásticos Vale do Iguaçu, Israel Checozzi.

O objetivo da exposição é angariar verba para custear uma nova cadeira de rodas

para Vanessa Martins “Miojo”.

Além de Israel, cerca de 50

artistas da Associação participam da exposição. De acordo com a Secretaria de

Cultura, a atividade é um espetáculo de artes plásticas que solidariza e

sensibiliza os envolvidos. “Essas ações só têm a somar e dignificam nosso

trabalho, afirma o Vice-Prefeito e Secretário de Cultura, Bachir Abbas.

As visitações estarão abertas até o dia 16, entre às 12h e 18h. Agendamentos podem ser realizados na Secretaria de Cultura de União da Vitória ou através do telefone (42) 3522 – 7157. Aguardamos sua presença!