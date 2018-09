Secretaria de Educação distribui calçados para alunos da rede municipal

A Secretaria de Educação de Porto União está na reta final da distribuição dos pares de tênis para os alunos da rede municipal de ensino. O investimento de R$ 153.554,24 foi suficiente para aquisição de 2.531 pares de dois tipos diferentes de tênis. Os de numeração menor entre 18 e 26, foram confeccionados no modelo com velcro para facilitar sua utilização pelas crianças menores. Já os maiores com numeração compreendida entre 27 e 44, utilizam o sistema de cadarço.

Os tênis são personalizados com o brasão e nome do município, além de serem confeccionados em cores mais escuras, para facilitar o trabalho de limpeza e garantir um bom visual.

Segundo a Secretária de Educação, Aldair Muncinelli, a administração municipal está totalmente comprometida com a educação. Não basta ter profissionais capacitados e motivados. É preciso ter prédios escolares em perfeitas condições, uniformes de qualidade, alimentação diversificada, material esportivo em boas condições. Essa administração está marcada pelo esforço em proporcionar o que há de melhor para nossos alunos.