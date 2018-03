Secretaria de Educação investe em equipamentos

A Secretaria Municipal de Educação de Porto União está renovando os equipamentos das cozinhas da rede municipal. Na tarde de ontem, 27, chegaram oito fogões industriais novinhos acompanhados de fornos que estão sendo destinados para os Núcleos Educacionais Infantis Balão Mágico (conjunto Porto União), Castelo Encantado (São Bernardo do Campo), Pingo de Gente (centro), Trem da Alegria (Vice king) e para os Núcleos Educacionais da Lança e do Jangada. Um é para a Secretaria e já foram encomendados um para a EJA e um para o João Fernando Sobral (Bela Vista). O investimento foi de R$ 13.320,00 reais de recursos próprios. Para a Secretária de Educação, Aldair Muncinelli,”merenda de qualidade é uma das prioridades em nossas escolas. Para isso, não basta oferecer bons alimentos. É preciso treinar as merendeiras e proporcionar equipamentos de qualidade para o preparo das refeições” afirmou.