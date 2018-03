Secretaria de Educação promove encontro com pedagogas

A secretaria Municipal de educação promoveu encontro participativo com as pedagogas do município. A reunião aconteceu hoje, às 13h30, no auditório da Casa da Cultura. A abertura teve a fala da Secretária Aldair Muncinelli que discorreu sobre a importância do aprendizado e do compartilhamento constante de informações com objetivo de aperfeiçoar a cada dia as técnicas e práticas educacionais. Dona Aldair afirmou que “temos que buscar constantemente aperfeiçoar e modernizar as práticas de ensino, mas não é antiquado recorrer a técnicas antigas quando estas estão dando certo” afirmou.

A reunião depois passou para a condução da Coordenadora do Ensino Fundamental do município, Naoeli Rathun, que tratou de assuntos como Base Nacional Comum Curricular; o planejamento autônomo das escolas e os planos de aula. Além disso, Naoeli enfatizou a importância do trabalho da Secretaria de Educação na elaboração de pesquisas para criar descritores próprios em cima de competências além dos que já existem para avaliação e diagnóstico de desempenho de cada escola em particular. Dados que serão utilizados para compor o relatório de 2018. Outro assunto abordado foi a elaboração dos Regimentos Escolares visando as mudanças das Associações de Pais e Professores e o Dia da Família que acontece em 7 de abril em todas as escolas da rede municipal.