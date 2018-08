Secretaria de Educação recebeu relatório sobre a reforma do Ensino Médio

Aconteceu na manhã do dia 13, a entrega do Relatório Final do Seminário da Educação Básica, com ênfase no assunto “Reforma do Ensino Médio” para a Secretaria de Educação do Paraná. O deputado Hussein Bakri, Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná e autor do seminário que debateu os impactos da nova lei sobre o Ensino Médio, juntamente com o deputado Rubens Recalcatti, co-autor do seminário, entregaram os relatórios finais das propostas que vêm sendo discutidas desde maio deste ano, sobre o impacto da Lei nº 13.415/2017 no Ensino Médio e os desafios que essas alterações estruturais representam, além dos detalhes de sua aplicação na educação estadual.

Os relatórios foram recebidos pela Secretária da SEED, Lúcia Aparecida Cortez Martins, com a presença também da Superintendente de Educação, Inês Carlinetto e do professor Marlus Geronasso, secretário-geral do Seminário e coordenador do Grupo Eureka.