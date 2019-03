Secretaria de meio ambiente realiza ação de raspagem de sarjetas

Além de causar uma má impressão, o acúmulo de areia e mato em sarjetas causam problemas, principalmente com relação ao entupimento de bueiros.

Por isso, equipe da secretaria de meio ambiente, a cargo do secretário Ney Kukla, está realizando ação de raspagem de sarjetas das ruas do anel central.

Além disso, mantém o programa de incremento urbanístico por meio da poda de árvores existentes em áreas públicas.

Em algumas ruas do anel central, também serão plantadas novas árvores.