Secretaria de obras atua na Serra da Esperança

A prefeitura de União da

Vitória continua com seu programa de atenção às estradas vicinais. Nesta semana

uma equipe atua na localidade do Rio Vermelho onde a estrada recebe manutenção

e melhorias com o patrolamento e abertura de sarjetas e empedramento.

Destaque para a atuação na Serra da Esperança que também foi alvo de ações de

melhorias da estrada. “Também realizamos ações na Colônia Papuã, onde estrada

de acesso ao aterro sanitário recebe especial atenção”, disse o secretário,

Aloísio Salvatti.

Mas não é apenas no interior que a secretaria atua.

Na rua Augusto Barbosa, no distrito de São Cristóvão, outra equipe atuou numa

tubulação que apresentava problemas e já foi recuperada. Na rua André Pioli os

passeios foram concluídos.

Nesta quarta-feira o serviço de melhorias nos passeios está sendo realizado na

rua Capitão Kirk.

Salvatti destacou que estas frentes, nos últimos 15 dias, atenderam a diversos

locais do município. “Temos dado uma atenção constante, sempre com apoio do

prefeito Santin Roveda e do vice Bachir Abbas”, falou Salvatti.