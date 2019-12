Secretaria de Obras inicia asfaltamento da Rua Cel. João Gualberto

As obras para pavimentação da Rua

Cel João Gualberto já estão em andamento. O trecho asfaltado vai abranger do Bairro

São Bernardo ao Centro da cidade. As atividades fazem parte do Programa União

em Transformação.

No total, 1.409,85 metros de rua

serão pavimentados. As ações iniciaram no Bairro São Bernardo, onde a

pavimentação ainda era calçamento. “Começamos num trecho de calçamento e depois

as obras se concentrarão numa parte de asfalto, mas muito antigo. Por isso,

essa obra é tão importante”, explica o Secretário de Obras, Aluísio Salvati.

O investimento para realização da

obra é R$ 338.858,86 com recursos próprios. “Entendemos que asfalto é qualidade

de vida, por isso estamos empenhados em ampliar a pavimentação asfáltica em

União da Vitória”, destacam o Prefeito Santin Roveda.

Setor de Comunicação Prefeitura

União da Vitória