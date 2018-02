Secretaria de Obras investe em criatividade para driblar custos e tempo

A Secretaria de Obras de Porto União terminou o reparo do trecho da Rua Helmuth Müller no Bairro Santa Rosa. Mas o mais importante não foi apenas a conclusão da obra que já vinha causando transtornos aos motoristas.

Como comentou Persio Rodrigo Doelle, responsável pela conclusão, “esse tipo de pavimentação, além de ser cara, demora para ser feita e, ainda, demanda de muita manutenção. As peças se movem e desencaixam conforme a água infiltra e faz o solo trabalhar” comentou.

Por esse motivo a Secretaria de Obras inovou: usou concreto aplicado diretamente no solo nivelado e desenvolveu uma espécie de carimbo, uma forma para marcar o concreto no mesmo formato das peças que foram mantidas. “Assim ganhamos tempo, economia e mantivemos o padrão do calçamento” contou Nei Giacomini, Secretário de Obras.