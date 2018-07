Na manhã do dia 09, os colaboradores da Secretaria de obras iniciaram os trabalhos de preparação de bases para mais quatro ruas receberem asfalto. Dessa vez o bairro beneficiado é o Bela Vista e as ruas de terra Francisco Paes Carneiro, Hariovaldo Huergo, Paulo Rodrigues e José Paulek receberão asfalto para acabar de vez com o barro e a poeira.