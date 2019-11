Secretaria de Saúde adota medidas preventivas em relação ao sarampo, após dois casos suspeitos

O Secretário de Saúde

de União da Vitória, Dr. Ary Carneiro Jr., confirmou em entrevista coletiva

realizada na tarde desta quinta-feira, 07, a presença de dois casos suspeitos

de sarampo no município. Os materiais dos pacientes foram encaminhados para confirmação

e o resultado pode demorar até 15 dias. “Se confirmados, os casos serão

acompanhados para enfrentamento da doença. Se descartados, sabemos que atuamos

de uma forma preventiva, não sendo omisso em nenhum momento”, explica o

Secretário de Saúde, Dr. Ary Carneiro Junior.

A Secretaria de Saúde

encaminhou um ofício à Uniguaçu pedindo a suspensão das aulas durante sete

dias, pois os casos suspeitos foram encontrados na instituição de ensino. A

universidade suspendeu as aulas até o dia 12 de novembro. “Outras instituições

que eventualmente tiverem casos suspeitos estaremos tomando as mesmas medidas

como forma de proteger a sociedade desta patologia”, explica o secretário.

Para o Secretário de

Saúde, o momento não é de alarde, mas de alerta. “Verifique na sua casa se as

pessoas foram vacinadas, evite estar em contato com os possíveis portadores da

doença e se proteja: evite estar em ambientes fechados com muitas pessoas e à

medida que identificar qualquer sintoma que se pense na possibilidade de essa

pessoa estar infectada, procure os serviços de saúde”, ressalta o Secretário.

SOBRE O SARAMPO

Segundo o Ministério

da Saúde, o sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que

pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou

respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

Os principais sintomas do sarampo são: febre acompanhada de tosse; irritação

nos olhos; nariz escorrendo ou entupido; mal-estar intenso. Em torno de 3 a 5

dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto

e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo.