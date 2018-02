Secretaria de Saúde de Porto União recebe carro

Na tarde do dia 1 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto União recebeu mais um carro para transporte de usuários do SUS. A entrega do veículo Chevrolet SPIN foi em frente ao prédio da Administração Municipal quando as chaves passaram das mãos do prefeito, Eliseu Mibach, para o secretário de saúde, Marivaldo dos Reis.

O veículo, que tem capacidade para sete passageiros, foi adquirido com recursos próprios e custou R$ 70.500,00. Os pacientes que precisam fazer tratamento de saúde em cidades como Joinville, Florianópolis e Curitiba, com o novo carro, terão mais conforto e segurança.