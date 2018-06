Secretaria de Saúde é homenageada

A Gerência Regional de Saúde de Mafra homenageou a Secretaria Municipal de Saúde, de Porto União, pelo seu desempenho na obtenção do segundo lugar na campanha de vacinação contra Influenza 2018 no Planalto Norte. A homenagem foi do dia 20 de junho, quando Porto União bateu a meta de vacinação atingindo mais de 90% da população do grupo de risco.

Quem ainda não se vacinou ainda tem tempo. Basta procurar a Unidade de Saúde. A prevenção ainda é o melhor remédio.