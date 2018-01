Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental distribuem gratuitamente mudas de Crotalária

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Vigilância Ambiental, estão distribuindo, gratuitamente, mudas de Crotalária em todas as unidades de atendimento do SUS. A iniciativa tem como objetivo o combate ao mosquito que pode transmitir Dengue e Febre Amarela. Mais de 20 mil mudas estão a disposição dos munícipes. A distribuição teve início no último sábado, dia 27, no centro da cidade. Para plantar, basta retirar a planta do tubete onde foi germinada e transferir para um vaso ou solo. Mas atenção: a planta precisa ser retirada do tubete antes de ser plantada.

Embora Porto União não seja considerado um município infestado, não se pode descuidar por um dia sequer da prevenção tomando atitudes simples, eliminando todo e qualquer local que possa reter água limpa e parada. É importante lembrar que, nessa época do ano, com muitas chuvas e calor intenso, o ambiente se torna propício para o desenvolvimento da larva do mosquito. Por isso fica o alerta com as piscinas. A água deve ser observada e, se não for trocada constantemente, deve ser tratada com cloro.

Nesse cenário é que o plantio de Crotalárias chega como mais uma medida preventiva. A flor da planta atrai libélulas que são predadoras naturais de pernilongos e suas larvas. Por isso várias cidades estão distribuindo mudas de Crotalárias e incentivando seu plantio em vasos, jardins e quintais utilizando o slogan “plante essa ideia”. Porto União não foge à regra e, além de distribuir gratuitamente mudas a população, também está plantando Crotalárias em vários canteiros mantidos pelo Departamento Municipal de Urbanismo.