Secretaria de Saúde de União da Vitória realiza campanha contra o Sarampo

Já começou a campanha contra o Sarampo. A vacinação pode ser feita em qualquer Unidade Básica de Saúde com o cartão SUS. A primeira fase da campanha ocorre até o dia 25 de outubro e é destinada a crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. O dia D da campanha será no dia 19 de outubro juntamente com as ações do Outubro Rosa.

“É importante que os pais tenham consciência com a saúde de seus filhos e, também, com toda a comunidade brasileira, para que possamos interromper a circulação do vírus do sarampo”, explica o Secretário de Saúde, Ary Carneiro Junior.

A segunda fase da campanha será entre os dias 18 a 30 de novembro. Deverão ser vacinados jovens entre 20 a 29 anos.