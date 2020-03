Secretaria de Saúde realiza coleta de preventivo e agendamento de mamografia neste sábado

As unidades básicas de saúde estarão

abertas neste sábado, 14, das 8h às 16h, para a coleta de exame preventivo de

câncer de colo uterino e agendamento de exames de mamografia de rastreamento.

As ações fazem parte das comemorações do Dia da Mulher e da programação do

aniversário de 130 anos, de União da Vitória.

“Convidamos todas as mulheres para aproveitar esse dia e

realizar seus exames. Além disso, também haverá o recadastramento do Cartão SUS.

Pedimos a todos que realizem esse cadastro, pois é uma exigência do Ministério

da Saúde e importantíssimo para nós”, destaca o Secretário de Saúde, Ary

Carneiro Jr.

Documentos necessários

Para a realização dos exames é preciso apresentar o Cartão SUS.

Para fazer a atualização do cadastro, é necessário apresentar os documentos

pessoais de todos os membros da família: RG, CPF, certidão de nascimento ou

casamento, comprovante de residência, cartão SUS.