Secretaria de trânsito melhora sinalização à frente de escolas

Teve início o trabalho de proporcionar melhorias na sinalização diante de escolas de União da Vitória. De acordo com o secretário de trânsito (e planejamento), Clodoaldo Goetz, as equipes atuam na pintura da sinalização horizontal e na revitalização da sinalização vertical.

Estão sendo melhoradas as sinalizações das faixas elevadas. “As escolas que não possuem faixas elevadas diante de seus prédios, a secretaria de obras construirá e em seguida nós concluiremos com a pintura da sinalização”, destacou Goetz.

O secretário reforçou que o limite de velocidade diante de escolas é, segundo o Código de Trânsito, de 20km/h. “Pedimos o máximo de atenção aos motoristas que trafegarem por áreas escolares”, reforçou.