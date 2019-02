Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo promove experiência culinária indígena

Na noite de sexta-feira, dia 8, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União ofereceu

uma experiência desafiadora para alguns convidados. Com o objetivo de difundir

a cultura indígena, da tribo dos Xokleng, Sergio Buch aplicou a técnica de cozimento

de alimentos usada pelos nativos.

Depois de várias pesquisas e com as dicas de Simeão Kundag (que

também leciona o idioma da tribo Xokleng), Sergio Buch aplicou a técnica no

preparo de alimentos que os índios têm disponíveis seja por meio do

cultivo ou por meio do extrativismo.

A iguaria recebe o nome de Klànegde e é assada/cozida envolta em

folhas de taiá em um buraco no chão. A variedade inclui abóbora, frango, peixe,

porco, amendoim, alho, cebola, pimenta, milho verde, batata doce, batata

inglesa, mandioca e teve até sobremesa feita de moranga ao mel.

A experiência causou expectativa nos convidados que só ficaram

sabendo de que tipo de comida se tratava no último minuto, quando o prato foi

“desenterrado” literalmente.