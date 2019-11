Secretaria Municipal de Saúde de Porto União recebe EPIs

A Administração Municipal, em

atendimento à legislação e visando preservar a saúde e a integridade física dos

servidores municipais, efetuou a entrega de equipamentos de proteção individual

(EPIs) aos servidores que ocupam o cargo de Agentes Comunitários de Saúde.

Calçados, óculos de proteção, luvas, capas de chuva, uniformes compostos de

calça, colete e boné árabe, protetor solar, repelente entre outros foram

destinados aos colaboradores.

Também receberam equipamentos os Agentes

de Combate às Endemias sendo conjuntos para aplicação de agrotóxicos e

equipamentos para trabalho em altura. As demais secretarias também serão

contempladas conforme cronograma.

O s equipamentos já eram

disponibilizados aos servidores, mas a partir de agora, a fiscalização no

sentido de acompanhar o uso objetivando a proteção individual será acompanhada

com mais ênfase perto pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do

Trabalho da prefeitura.