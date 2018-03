Secretária participa de evento sobre violência contra a mulher

A secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, participou da abertura do encontro Todos por elas: Viver sem violência no Paraná, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.

O encontro, no Teatro Sesc da Esquina, em Curitiba, contou com a parceria da Secretaria Municipal da Saúde e dos conselhos municipal e estadual. Reuniu cerca de 350 profissionais da área e da comunidade. Para Fernanda Richa, a mulher tem todas as condições para ocupar mais espaços na sociedade. “Na população brasileira, somos 52% e, mesmo assim, não conseguimos ultrapassar alguns números”, afirmou. “A mulher tem que continuar trabalhando para conquistar seu lugar na sociedade. É direito de todas nós”, acrescentou. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, afirmou que a política da mulher é construída em conjunto. “Ainda há muito a ser feito, mas temos que comemorar nossas conquistas. A mortalidade materno-infantil, por exemplo, diminuiu mais de 50% em sete anos”. Caputo Neto enfatizou a importância da participação de diversos setores para dar força à proteção e valorização da mulher. “Não vamos resolver problemas da saúde só pelo viés da saúde pública. Nós nos unimos a outros setores do poder público e da sociedade, pois a educação, a cultura, as oportunidades impactam no que diz respeito à saúde da mulher”, disse. De acordo com o último Mapa da Violência Contra a Mulher, divulgado em novembro de 2015, o Paraná saiu da 3ª colocação para a 19ª posição no ranking nacional de violência contra a mulher. “Esse resultado quer dizer que tomamos iniciativas práticas para resolver esse problema”, afirmou Fernanda Richa. Também houve queda na quantidade de mulheres vítimas da violência sexual – 23,7% em 2011, para 13,4% em 2017. Entretanto, aumentaram as notificações de violência interpessoal e autoprovocada em mulheres: de 3.850 em 2011, para 19.936 em 2017, dados que dão subsídios para a construção de políticas públicas da área. “O aumento da notificação não representa o aumento nos casos, é o aumento de denúncias, que representa a sensibilização das pessoas a respeito de uma situação que não pode ser escondida embaixo do tapete”, disse o secretário da Saúde. O principal objetivo do encontro foi a articulação dos diferentes serviços de atenção à mulher vítima de violência por meio de informação qualificada à população. “Temos outros tipos de violação de direitos, além da violência física, como a moral e intelectual. Por isso fazemos campanhas para conscientizar as mulheres e ajudá-las a sair da situação de violência”, afirmou Fernanda. A Secretaria da Família lançou no fim do ano passado o dispositivo de segurança preventiva, botão do pânico, para garantir um instrumento de segurança àquelas mulheres sob medida protetiva.