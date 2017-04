Secretarias unem-se em prol da Atenção Psicossocial

Na manhã desta quarta-feira, as secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação de Porto União juntamente com os parceiros, Universidade do Contestado (UnC), Lions Caminhos das Águas, Lions Clube Nova Geração, Léo Clube Leãozinho, Colégio Cosmos, São José, Santos Anjos, além das demais escolas municipais e estaduais, se reuniram no auditório da Secretaria de Educação para uma reunião de trabalho sobre a atenção psicossocial.

A reunião foi realizada para discutir ações que serão realizadas no processo de conscientização do uso seguro da internet com ênfase no problema atual do jogo da baleia azul que já tem preocupado toda a região.

Várias ações foram definidas como a elaboração de palestras que até já foram marcadas e serão ministradas nas escolas juntamente com a participação ativa dos pais, alunos e a sociedade em geral.