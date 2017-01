Secretário executivo regional visita obra do Cedup Vidal Ramos

O secretário executivo regional, Aloísio Salvatti, esteve nesta semana o Centro de Educação Profissional (Cedup) Vidal Ramos, em Canoinhas. A visita junto ao diretor, Adilson Luiz de Azevedo Velho, e, a assessora de direção, Rosicler Burigo, foi para conferir a obra realizada pelo Estado na instituição de ensino.

Foram investidos mais de R$ 682 mil na obra do calçamento para acesso à instituição de ensino, num total de 6,5 mil m² construído. Além do calçamento do acesso principal,também foram pavimentados os passeios internos da instituição. Ainda será realizada a readequação elétrica da unidade com investimento na ordem de mais de R$ 294,7 mil.

Salvatti ainda aproveitou para conferir as instalações, e junto ao gerente de Infraestrutura, Gustavo Carvalho, e de Administração Paulo Eduardo Rocha Faria Junior, fazer levantamento de outras necessidades e melhorias para a unidade escolar.

“É muito bom saber que vamos iniciar o ano letivo com mais essa importante obra da educação aqui na região”, destacou Salvatti.