Sede do Conselho Tutelar de União da Vitória vai sair do papel

A sede do Conselho Tutelar de União da Vitória, finalmente, sairá do papel graças à atuação do deputado Hussein Bakri (PSD). Os recursos para a obra, que haviam sido perdidos por conta do prazo na tramitação dos documentos, foram recuperados a partir de um pedido do parlamentar ao Secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. No total, o investimento vai chegar a quase R$ 1 milhão.

“Um órgão que atua contra abusos e situações de risco envolvendo crianças e adolescentes não pode continuar num espaço provisório e precário. Instalações adequadas também são uma forma de garantir dignidade nesses atendimentos, que, via de regra, dizem respeito a situações já bastante delicadas”, defendeu Hussein Bakri.

A intermediação de Bakri junto ao Secretário Ney Leprevost se deu a partir de um pedido feito pelos vereadores Valdecir Ratko, Diego dos Santos e Joarez Tica. Para assegurar os recursos da construção de uma sede definitiva do Conselho Tutelar de União da Vitória, a Sejuf prorrogou o prazo para a apresentação dos documentos a respeito da obra. A principal pendência gira em torno do terreno que vai abrigar o prédio. Assim que a área for definida, a prefeitura do município terá de repassá-la ao governo do estado.

Dos recursos destinados pelo executivo estadual, R$ 750 mil serão utilizados na construção da sede e cerca de R$ 200 mil na compra de mobiliário e utensílios.