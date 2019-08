“Segunda ponte é a primeira de muitas parcerias com Itaipu”, comemora Hussein Bakri

O deputado Hussein Bakri (PSD) participou, na manhã desta quinta-feira (1º), da assinatura do convênio de construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, sobre o Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. A obra no valor de R$ 463 milhões terá início nas próximas semanas e será custeada integralmente por Itaipu. Já o Governo Ratinho Junior (PSD) vai ser o responsável pela gestão dos trabalhos, que devem durar três anos.

“Essa conquista é fruto de uma gestão técnica e eficiente de Itaipu e, também, do importante relacionamento do Paraná com o Governo Federal. O Estado vive um momento de unidade política, em que todas as forças estão convergindo para o mesmo caminho. Trata-se de uma obra que foge do lugar comum porque não tem uma série de travas e burocracias, tanto é que já vai ser iniciada. Isso vai permitir um desenvolvimento fantástico para a fronteira”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de Foz do Iguaçu junto ao Governo do Estado.

A assinatura do convênio ocorreu no Palácio Iguaçu e contou com a presença do General Joaquim Silva e Luna, Diretor-Geral brasileiro da Itaipu; e do General Luiz Felipe Carbonell, Diretor de Coordenação da binacional e ex-secretário da Segurança Pública do Paraná. Pelo projeto, além da construção da ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, vizinha a Ciudad del Este, haverá acessos às duas aduanas que serão construídas e à BR-277 (Perimetral Leste).

No total, a obra, que tornará a região da fronteira o maior hub logístico da América do Sul, vai gerar 400 empregos para operários, engenheiros, entre outros. Esse estímulo ao desenvolvimento regional ainda vai fortalecer a integração com os países vizinhos, facilitar a logística de cargas e aliviar o trânsito. Isso porque a Ponte da Amizade, construída há 54 anos, será utilizada apenas pelo tráfego local entre Foz e Ciudad del Este e, ainda, para uso turístico, especialmente o de compras, uma das vocações da cidade paraguaia.

Parceria com Itaipu

Hussein Bakri destacou que a construção da segunda ponte é apenas a primeira de muitas parcerias entre Itaipu e o Governo do Estado. Já estão avançadas as tratativas para que a usina financie a duplicação dos 19 quilômetros da BR-469 (Rodovia das Cataratas), entre o Centro de Foz do Iguaçu e as Cataratas; e também a ampliação da pista do Aeroporto, que permitirá a operação de vôos de grande porte.

Além disso, a Secretaria da Segurança Pública está negociando com Itaipu para que a binacional banque em Foz a reforma e ampliação dos prédios da Delegacia da Mulher e do Instituto de Identificação. Também deverão ser aplicados recursos para equipar o Colégio da Polícia Militar no município, que deve começar a funcionar no segundo semestre do ano que vem; para revitalizar a Delegacia de Combate à Corrupção; e para recuperar o prédio do refeitório do 14º Batalhão da Polícia Militar.