Segurança pública: preocupação com a região sul

Deputado, que é líder do governo, Ratinho Junior, promoveu encontro com lideranças para discutir o planejamento da segurança no sul do Paraná ao longo dos próximos quatro anos

O deputado Hussein Bakri

(PSD) levou a cúpula da Segurança Pública do Paraná para União da Vitória na

tarde de quinta-feira (7). Na sede da OAB local, foram debatidos temas cruciais

nessa área para todo o sul do estado: o aumento do efetivo de policiais

militares, a melhoria na infraestrutura do Corpo de Bombeiros, o aparelhamento

da Polícia Científica e a construção de um presídio regional. “São assuntos

delicados, dos quais eu não vou me esconder. Nossa população não suporta mais

tanta insegurança. Tenho confiança que avançaremos muito nos próximos quatro

anos”, afirmou Hussein Bakri.

Líder do governo e

representante do sul do Paraná na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri esteve

acompanhado do Secretário Estadual de Segurança Pública, General Luiz Felipe

Carbonell; do Delegado-Geral da Polícia Civil, Silvio Rochemback; e, do

Comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Valdir Tedeschi.

Também participaram dos debates autoridades do Poder Judiciário e do Ministério

Público.

No auditório da OAB,

completamente, lotado, havia lideranças regionais, representantes de diversas

entidades, comerciantes, empresários e toda a sociedade civil organizada de

União da Vitória e região. Aos presentes, Hussein expôs o planejamento que o governo

do estado tem para a região sul ao longo dos próximos quatro anos e elencou as

melhorias previstas, especificamente, para a área da segurança pública.

Durante o evento, o assalto

da semana passada à agência do Banco Itaú de Bituruna foi usado como exemplo da

sensação de insegurança vivida pelos moradores da região. Hussein, então, foi

categórico em afirmar que o efetivo da PM está aquém das necessidades. Da mesma

forma, apontou a grave situação da Polícia Científica, na qual os

investigadores precisam atuar como “babás” de presos em delegacias

superlotadas, deixando centenas de crimes sem solução.

Segundo o deputado do PSD,

o aumento do quadro das polícias Civil e Militar está, diretamente, ligado ao

corte de despesas que vem sendo feito pelo governador, Ratinho Junior, desde 1º

de janeiro. Entre as medidas, está a redução do número de secretarias de 28

para 15 (economia anual de R$ 10,5 milhões) e a devolução do jatinho alugado

para uso exclusivo do governador (R$ 4,5 milhões a menos por ano). “Somente

diminuindo gastos, será possível abrir margem no caixa para contratar pessoal

na segurança e em outras áreas, e também para repor as perdas salariais dos

servidores”, declarou o líder do governo.

Outro assunto que tomou

conta dos debates foi a construção de um presídio regional. O governo do Paraná

já tem R$ 35 milhões à disposição para erguer uma unidade que abrigue até 500

detentos no sul do estado. Como a verba é carimbada pelo Governo Federal, não é

possível utilizá-la em nenhuma outra finalidade que não seja a obra de uma nova

penitenciária.

Hussein Bakri reconheceu que o assunto é polêmico e divide opiniões, mas afirmou que não será omisso em discutí-lo. “Chegamos num ponto em que o juiz precisa decidir qual infrator menos grave vai soltar porque não há mais espaço para abrigá-los. Há um número imenso de presos ao nosso lado nas ruas com tornozeleira eletrônica e, tão grave quanto isso, um cadeião superlotado no centro de União da Vitória, ao lado de um colégio. Ninguém gosta de falar de presídio, mas não podemos mais fugir desse debate”, argumentou o parlamentar. Segundo ele, já há alguns terrenos afastados dos centros urbanos da região que poderiam abrigar o presídio.