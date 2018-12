Sem descanso, Ratinho Junior e equipe de transição continuam o trabalho

“Sem descanso entre o Natal e ano novo”.

Essa foi a expressão utilizada pelo governador eleito, Ratinho Junior, ao publicar uma foto na manhã desta quarta-feira (26). “Hoje já começamos o dia em reunião com a equipe de transição de governo, futuros secretários e nosso vice Darci Piana”. Disse Junior.

A equipe de Ratinho Jr. já está trabalhando na transição desde o mês de novembro e pretende deixar tudo organizado para que o novo governo já comece o ano trabalhando. Foi assim na criação do PAR (Programa de Parcerias do Paraná), que já foi aprovado na Assembleia Legislativa.

Além do governador e dos futuros secretários, a equipe de transição é composta pelo futuro líder do governo na AELP, o deputado Hussein Bakri, que participa de todas as reuniões da transição e comandou o processo de votação das PPPs na Assembleia Legislativa.

Para Bakri, que também deixou a folga de lado e está trabalhando, o futuro governo tem pressa e não quer perder tempo: “O Governador, Ratinho Jr., quer iniciar seu mandato trabalhando em todas as áreas. Além do enxugamento da máquina e a nova composição das secretarias, Ratinho vai realizar grandes investimentos no Paraná” afirmou o deputado.