“Sem os diretores, nenhum dos avanços que conquistamos na Educação seria possível”, afirma Hussein Bakri

Às vésperas do início do ano letivo nas 2,1 mil escolas estaduais, o deputado, Hussein Bakri (PSD), comemorou os avanços na educação do Paraná no primeiro ano da gestão Ratinho Junior (PSD). Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o parlamentar parabenizou o trabalho do secretário Renato Feder e, principalmente, dos diretores, a quem chamou de “alma e coração” das escolas. Com os ajustes feitos no ano passado, Bakri projeta um 2020 com ainda mais avanços no setor, pavimentando o caminho para que o Paraná chegue ao primeiro lugar no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Na manhã de quinta-feira (23), Bakri e Feder participaram do ‘Seminário Foco na Aprendizagem 2020′, na Unibrasil, em Curitiba, que reúne os diretores das escolas estaduais do Paraná para um momento de diálogo, formação e planejamento pedagógico. Durante a abertura do evento, o deputado afirmou que é importante reconhecer a excelência do trabalho dos diretores e manter um canal de diálogo permanente com todos eles, que conhecem de perto as necessidades do dia a dia das instituições. “Sem os diretores, nenhum dos avanços seria possível. Vocês têm grandes ideias, mas muitas vezes não sabem como colocar isso em prática. Por isso, precisamos fortalecer nosso diálogo, escutar e entender vocês e os professores”, disse o Líder do Governo.

A prova do bom trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Educação é o recente desempenho dos estudantes no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Seis em cada dez aprovados (59,79%) no último concurso são oriundos de escolas públicas. “Esse resultado mostra como precisamos investir e acreditar no ensino público e em nossos jovens, e como a educação básica gratuita pode e deve ser de qualidade, garantindo aos alunos oportunidades de um futuro melhor”, comemorou Renato Feder.

Para 2020, o planejamento, a fim de que boas notícias como essa sejam uma constante, inclui a implantação de educação exclusiva em tempo integral em 15 escolas espalhadas por todo o estado. Serão nove aulas por dia, com uma hora de almoço e dois intervalos de 15 minutos, totalizando nove horas diárias de atividades e 45 horas semanais.

Além disso, foi assinada durante o evento a liberação de R$ 20 milhões de cota extra do Fundo Rotativo para todas as escolas estaduais. O valor faz parte do programa ‘Escola Bonita’ e será aplicado em diversas melhorias nas instituições conforme a necessidade de cada uma (pintura, reforma, rede elétrica, etc), para garantir uma recepção de qualidade aos mais de um milhão de alunos a partir do dia 5 de fevereiro.

“Esse reforço financeiro é mais uma demonstração de que, apesar das dificuldades, fizemos um belo trabalho ao longo deste primeiro ano. Estou muito animado para os próximos três e manteremos a mesma relação aberta, franca e sempre na base do diálogo. Seguiremos alinhados com a Secretaria da Educação para aprovarmos os projetos importantes na Assembleia e também garantir recursos no orçamento, que permitam um ambiente cada vez melhor para diretores, professores, funcionários, alunos e pais”, finalizou Hussein Bakri.