Semáforo inteligente será testado no ‘Trevo do SESI’ nesta terça-feira

O novo equipamento

abrirá ao mesmo tempo nas ruas D. Pedro II e Marechal Deodoro.

Um novo semáforo, com

tecnologia mais inteligente, será testado nesta terça-feira, 03, na rua

Prudente de Morais e Marechal Deodoro, na altura do Trevo do SESI. O objetivo é

melhorar o tráfego no local e nas proximidades.

Desde que a rua Carlos

Cavalcanti se tornou sentido único, diversos testes estão sendo realizados para

identificar os locais com maior tráfego de veículos. “O novo semáforo abrirá ao

mesmo tempo nas ruas D. Pedro II, e, na Marechal Deodoro. Assim, o fluxo de

veículos fluirá mais rápido”. Nesta terça-feira, 03, a mudança ocorre em

caráter de teste. Pedimos a atenção e a colaboração de

todos.