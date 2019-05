Nos dias 14 e 16 de maio, o Campus União da Vitória promove I

Semana da Diversidade, que contará com palestras, roda de conversa, inauguração

do painel de grafite e uma visita dos representantes da aldeia de índios

Xokleng.

Confira a programação completa:

Terça-feira – 14/05/2019

8h30 – Inauguração do painel de grafite e roda de conversa com o

autor Thiago Yaakov Moreira. Participação do Instituto Inspiração – Instituto

Latino Americano de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente.

9h – Palestra Diversidade e desigualdade na história do Brasil

com o professor da Unespar, Ilton César Martins.

13h30 às 15h – Palestra Gênero, sexo e sexualidade com a

professora da Unespar, Dulceli Tonet

Estacheski.

Quinta-feira – 16/05/2019

8h30 – Visita de representantes da aldeia Xokleng.

Mais informações: Prof. Alessandra Valério ou Marcelo D´ávila

(42) 3135-4808