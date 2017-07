SEMESTRE MARCADO POR VÁRIAS AÇÕES NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLEIA

Finalizando o primeiro semestre de 2017, o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Paraná comemorou as ações promovidas pela Comissão neste ano. Foram 05 reuniões para aprovação de pareceres de projetos relacionados à educação do Estado, uma audiência Pública, uma sessão solene e nove reuniões externas, discutindo vários assuntos referentes ao sistema educacional do Paraná. Para o deputado, a interação da Comissão de Educação com as entidades, escolas e demais órgãos é fundamental para o bom andamento do ensino no Estado “Estamos sempre em contato com a Secretaria de Educação e demais entidades no Estado inteiro, além de debatermos os avanços, também procuramos resolver possíveis problemas que surjam no sistema” afirma Hussein. Ano passado a Comissão de Educação foi a que mais propôs Audiências Públicas sobre diversos temas durante o ano inteiro.