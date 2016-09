Serviço de transplante de órgãos do Paraná é exemplo para o Brasil

O Paraná foi destaque nacional no programa do Faustão do último domingo (25) com o serviço de transplante de órgãos realizado pelo governo estadual. Esta ação de saúde foi reestruturada pelo governador Beto Richa a partir de 2011, com apoio de aeronaves do Estado.

No ano passado, 541 órgãos foram transplantados – o maior volume desde a criação da Central Estadual de Transplantes, em 1995. Até agosto de 2016, já ocorreram 450 transplantes.

“É um orgulho para todos nós ver o empenho do governo do Paraná sendo mostrado para todo o Brasil. O serviço de transplante é um caso de sucesso no nosso Estado”, afirma o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni. “Foi emocionante acompanhar a história do casal que doou órgãos da filha de 10 anos que morreu de um aneurisma. Com este gesto quatro pessoas ganharam uma vida nova”, ressalta.

Rossoni explica que o transporte de órgãos é uma das prioridades do serviço aeromédico do Governo do Paraná. Em cinco anos, foram 4.478 atendimentos. “Diferente do que foi mostrado no Faustão, são aviões e helicópteros do Estado que fazem este importante trabalho e as equipes merecem todo o nosso reconhecimento”, afirma o chefe da Casa Civil.

Ao assumir o mandato, Richa determinou que todas as aeronaves do Estado passassem a dar prioridade absoluta para o atendimento a pessoas em situação de urgência e emergência, ao transporte de órgãos para transplantes e ao resgate de vítimas de acidentes. Até então, a frota tinha uso bastante restrito para operações aeromédicas, tanto que de 2007 a 2010 foram apenas 1.400 atendimentos.

Atualmente, o Governo do Paraná disponibiliza três helicópteros –baseados em Londrina, Curitiba e Cascavel – e um avião UTI, exclusivo da Secretaria de Estado da Saúde, que fica na capital à disposição de todas as regiões do Estado. Uma equipe de 25 médicos e 15 enfermeiros altamente qualificados realiza os atendimentos.

Além disso, aeronaves da Casa Militar são utilizadas sempre que necessário.

Assista a reportagem no site do Domingão do Faustão:

http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/09/historia-de-doacao-de-orgaos-emociona-no-domingao.html