Serviço de transporte aeromédico é inaugurado em Ponta Grossa

O serviço irá abranger 57 municípios; União da Vitória e cidades da região estarão na cobertura

Na manhã de segunda-feira, 19, o governador, Beto Richa, acompanhado do prefeito Marcelo Rangel, deputado federal, Sandro Alex e deputado estadual, Hussein Bakri, estiveram na inauguração do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar para Operações Aéreas) no Aeroporto Municipal de Ponta Grossa. Um grande avanço na área da saúde do Estado, com o funcionamento de resgates aéreos que irá atender cerca de 57 municípios.

Serão realizados atendimentos, remoções e resgates além do patrulhamento policial, acompanhamento de operações e apoio tático. Uma das grandes funções também é o transporte de órgãos para transplantes. Na área da defesa civil, são realizados resgates em caso de calamidade ou urgência, e na área ambiental, em caso de incêndios. Os resgates costumam ocorrer em cerca de 20 minutos. Com isto, todo o território paranaense terá cobertura de serviço aeromédico, que já tem bases em Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba.

“É uma conquista histórica na área da saúde, para toda a nossa região. Com a tecnologia das aeronaves, poderemos atender de forma qualificada e prestar um transporte rápido das vítimas até o hospital mais próximo”, disse o deputado Hussein Bakri, que representa o Sul do Estado.