Sesc de União da Vitória oferece Cursos Gratuitos de Informática

O Sesc de União da Vitória está com vagas abertas para cursos de informática on-line, totalmente gratuitos e com certificado!

A pandemia trouxe novos hábitos a toda humanidade, como as aulas remotas. Mas também muitas pessoas desempregadas e que buscam uma realocação no mercado de trabalho. Assim, é cada dia mais importante investir em qualificação profissional, e de conhecimentos, aumentando as chances de conseguir um emprego e se diferenciar dos concorrentes.

As aulas são ao vivo com o orientador do Sesc, realizando toda explanação do conteúdo, explicação e sanando todas as dúvidas. A carga horária dos cursos é de 10 horas, com direito a certificado.

As vagas são limitadas, para garantir um melhor atendimento e aproveitamento do curso, por isso os interessados devem garantir sua vaga se inscrevendo através do link:

Cursos:

Aprenda fórmulas e funções no Excel

Arte gráfica com Canva

BI – Business Intelligence – Gestão e Performance

Criação em Ambiente 3D

Estruturar e editar documentos no Word

Facebook e Instagram Ads.

Ferramentas de Educação à Distância para Professores

Fotografia

Introdução a Robótica

Introdução ao Design

WhatsApp Business

Para maiores informações:

(42) 3903-3800 ou sac.uvitoria@sescpr.com.br