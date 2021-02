Sesc de União da Vitória realiza doação de 1000 itens de material escolar

Na manhã de quarta (18) o Sesc de União da Vitória realizou a entrega de 1.000 itens de materiais escolares para a Secretaria de Assistência Social de União da Vitória.

Os materiais são resultado da arrecadação da Campanha do Material, que vai até o dia 31 de março.

Na ocasião, foram renovadas as parcerias já existentes entre o Sesc e a Assistência Social do município, com o objetivo comum de proporcionar a transformação social da comunidade através da educação, cultura, esporte e lazer.

Pontos de arrecadação:

A Campanha do Material Escolar Sesc vai até o dia 31 de março e você pode doar na unidade Sesc-Senac, na rua Valentin Varacoski, 185.

E também nos parceiros:

2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UNIÃO DA VITÓRIA – RUA BENJAMIN CONSTANT, 750, CENTRO

BRINCADEIRA DE PAPEL – RUA CARLOS CAVALCANTE, 148 – CENTRO

COMERCIAL BANDEIRANTE – RUA CARLOS CAVALCANTI, 231, CENTRO

PAPELARIA RISCA DE GIZ – RUA NIPTON CURI, 42, CENTRO

Na foto 1: (esq. p/ dir.): Cleonice Martinazzo Muller (Diretora Geral da Sec. Assist. Social de União da Vitória); Alexandre Otaviano (Gerente Sesc União da Vitória); Claudiomir de Oliveira França (Secretário Municipal de Assistência Social de União da Vitória – PR) e Tatiane Prassa de Souza Kochaki (Técnica de Atividades – Sesc União da Vitória).