Sesc Mulheres promove cinco encontros para discutir a atuação feminina no setor cultural

Novo projeto do Sesc PR realiza em 2021 mesas-redondas virtuais que vão abordar o universo feminino e a relação com a cultura. O primeiro encontro será realizado no dia 20 de abril

Ninguém com mais propriedade do que mulheres para discutir temas relevantes sobre o universo feminino, a condição das mulheres, suas demandas e a relação com a cultura. Por isso o Sesc PR promove a partir do dia 20 de abril o projeto Sesc Mulheres. Ao longo de 2021, serão cinco os encontros, ao vivo e transmitidos pelas mídias sociais do Sesc PR.

A proposta do projeto é abrir um espaço de debates e conversas apresentado por mulheres mas destinado aos mais variados públicos. “Queremos apresentar e discutir o protagonismo feminino no setor cultural com o Sesc Mulheres. Há, em muitas cadeias produtivas do setor, a presença de mulheres empreendedoras não só lutando por seu espaço, mas inovando em diversos campos e possibilitando que outras mulheres possam ser inseridas no setor”, destaca a analista da Gerência de Cultura do Sesc PR, Mayara Elisa de Lima Cirico.

De acordo com o Gerente de Cultura do Sesc PR, Marcio Norberto, será uma oportunidade para viabilizar debates importantes no campo da cultura a partir do olhar de mulheres que trabalham e vivem o setor cultural no Brasil.

Mercado de Trabalho

No dia 20 de abril, a partir das 19h, terá início o primeiro encontro do Sesc Mulheres, com o tema Mercado de Trabalho e com a participação da filósofa, psicanalista e poeta, Viviane Mosé e, da atriz, iluminadora e diretora teatral, Nadja Naira.

Viviane Mosé é poeta, filósofa e psicanalista, graduada em Psicologia, especialista em Elaboração e Implementação de Políticas Públicas, doutora em Filosofia. Autora de 12 livros, com duas indicações do Prêmio Jabuti. De 2005 a 2008 escreveu e apresentou a série Ser ou não Ser, no programa Fantástico, na Rede Globo e na TV Cultura, trazendo temas de filosofia em uma linguagem cotidiana. Durante sete anos fez comentários diários na Rádio CBN com Carlos Heitor Cony e Arthur Xexéu. Além disso, é comentarista no programa Encontro, com Fátima Bernardes.

Nadja Naira trabalha a mais de 25 anos em teatro como iluminadora, diretora e atriz. Mora em Curitiba, mas mantém parcerias artísticas em todo o país. Tem diversas criações premiadas, trabalha com importantes diretores e grupos de teatro, colabora com companhias de dança e performance e com diversos grupos de música. Integra a Companhia Brasileira de Teatro desde 2020, tendo participado de todas as produções.

Serviço:

Projeto Sesc Mulheres

1º Encontro com Viviane Mosé e Nadja Naira

Data: 20 de abril de 2021 (terça-feira)

Horário: às 19h

Transmissão ao vivo pelo canal do Sesc PR no Youtube

Mais informações www.sescpr.com.br