Sesc PR está com edital aberto para bolsas gratuitas nos cursos de idiomas

Com os cursos de idiomas, o Sesc PR proporciona módulos semestrais de Espanhol e Inglês, do ensino básico ao avançado. A entidade está com editais abertos para ofertar 505 bolsas de estudos nos dois idiomas – 483 para o inglês, em 21 unidades de serviço, e 22 vagas para o Espanhol, disponibilizadas em duas unidades do Sesc no estado.

As turmas são divididas por faixa etária: de 11 a 14 anos, maiores de 15 e, também, para pessoas acima de 55 anos. As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro diretamente nas unidades de serviço do Sesc PR.

Podem se candidatar às vagas gratuitas comerciários e dependentes, além de alunos oriundos da rede pública de ensino ou bolsistas na rede privada, com renda familiar de até três salários mínimos do piso nacional. Quem não se enquadra neste perfil, pode fazer o curso com valor mais acessível comparado ao praticado no mercado. Para comerciários e dependentes o valor do semestre é de R$ 536,00, podendo ser parcelado em até seis vezes de R$ 89,34. Não comerciários pagam R$ 786,00 o semestre, ou em até seis parcelas de R$ 131,00, no cartão de crédito.

O programa é feito em parceria com o Senac PR, que disponibiliza seus instrutores, enquanto o Sesc se responsabiliza pelo material didático, espaço físico, instalações e matrículas. O resultado com a relação de selecionados será divulgado a partir do dia 7 de março, pelo site do Sesc PR, e as aulas estão programadas para iniciar no dia 17 do mesmo mês.

Confira as unidades e a relação de bolsas disponíveis pelo site www.sescpr.com.br.