Sesi Cultura promove a diversidade da música pelo Paraná

Banda “Central Sistema de Som” se apresenta em 13 cidades, com um repertório que integra afrobeat, dub, funk, reggae, choro e rock

Muito suingue e identidade brasileira estão presentes na música autoral da banda curitibana Central Sistema de Som. Na ativa desde 2009, o grupo tem se destacado ao criar um groove contemporâneo focado em ritmos da música negra provenientes de diferentes partes do mundo – do reggae jamaicano ao funk americano, do afrobeat nigeriano ao choro brasileiro. No mês de junho, toda essa riqueza musical irá circular em 13 cidades paranaenses por meio do show “Sete Bilhões de Vozes”, promovido pelo Circuito Cultural, programa do Sesi Cultura Paraná.

Terra Roxa, Mercedes, Capitão Leônidas Marques, Medianeira, Foz do Iguaçu, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, Guarapuava, União da Vitória, São Mateus e Rio Negro. Entre os dias 4 a 29 de junho, essas cidades terão a oportunidade de conferir o repertório musical da banda Central Sistema de Som com entrada franca.

O show “Sete Bilhões de Vozes” é um verdadeiro espetáculo. Com ampla mescla de estilos, ritmos e gêneros presentes na miscigenação cultural dos grandes centros urbanos e das letras carregadas de crítica social, a apresentação musical é acompanhada por projeções de vídeo mapping, inovadora técnica que ajuda a criar ilusões óticas, além de um design cênico permeado por influências étnicas, pela arte de rua e pela cultura popular.

Como uma contrapartida do Programa Circuito Cultural Sesi, o Sesi Cultura Paraná propõe a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível em troca dos ingressos (não obrigatório). A abertura das bilheterias para a retirada dos ingressos acontecem 1h antes dos shows (consultar cronograma abaixo).

serviço:

O Circuito Cultural do Sesi Cultura Paraná apresenta:

Valor : entrada franca.

Observação : os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do espaço (sujeito a lotação), com 1h de antecedência. Na ocasião, o Sesi Cultura estará aceitando a doação volutária de 1 kg de alimento não perecível em troca de ingressos.

Cidades de circulação:

Terra Roxa

Data: 4 de junho, às 20h.

Local: Casa da Cultura – Av. Presidente Costa e Silva, s/n – Centro.

Contato: (45) 3379 6150 / (45) 98812-1959.

Mercedes

Data: 5 de junho, às 20h.

Local: Casa da Cultural – Rua Dr Osvaldo Cruz, 677 – Centro.

Contato: (45) 3284-4050 / (45) 98812-1959.

Capitão Leônidas Marques

Data: 6 de junho, às 20h.

Local: Casa da Cultura Vitor Valendolf – Av. Iguaçu, 389 – Centro.

Contato: (45) 3286-2388 / (45) 98812-1959

Medianeira

Data: 7 de junho, às 20h.

Local: Centro Cultural Arandurá –Av. Brasil, 1677 – Centro.

Contato: (45) 3576-8600 | (45) 98812-1959.

Foz do Iguaçu

Data: 8 de junho, às 20h.

Local: Unioeste – Auditório Alcibíades Luiz Orlando

Av. Tarquilio Joslin dos Santos, 1300.

Contato: (45) 3576 8600 / (45) 98812-1959.

Dois Vizinhos

Data: 11 de junho, às 20h.

Local: Centro Cultural Arte e Vida – Av. Dedi Barichello Montagner, 760.

Contato: (46) 3536-1272 / (45) 98812-1959.

Francisco Beltrão

Data: 12 de junho, às 20h.

Local: Teatro Eunice Sartori – Espaço da Arte – Rua Octaviano dos Santos, 1121.

Contato: (46) 3520-5550 / (45) 98812-1959.

Pato Branco

Data: 13 de junho, às 19h.

Local: Cetro Cultural Sesi – Pato Branco – Rua Xingu, 833 – Amadori.

Contato: (46) 3220 5524 / (45) 98812-1959

Palmas

Data: 14 de junho, às 20h.

Local: Centro Cultural Dom Agostiho Sartori – Av. Clevelândia, 521 – Centro.

Contato: (46) 3262 – 2581 / (45) 98812-1959

Guarapuava

Data: 26 de junho, às 20h.

Local: Teatro Sesi Guarapuava – Rua Coronel Lustosa, 1735.

Contato: (42) 3621-3823 / (42) 98824-4858



União da Vitória

Data: 27 de junho, às 20h.

Local: Centro de Eventos Uniguaçu

Rua Washington Luiz Pereira Souza – Rio da Área.

Contato: (42) 3521-3916 / (42) 98824-4858

São Mateus

Data: 28 de junho, às 20h.

Local: Centro Cultural do Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE)

Rua Manoel Cunha Bittencourt, 2100.

Contato: (42) 3520-3963 / (42) 98824-4858

Rio Negro

Data: 29 de junho, às 20h.

Local: Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Seminário.

Contato: (47) 3641 6418 / (42) 98824-4858