SESI Música une Mano a Mano Trio e João Bosco no mesmo palco

A apresentação é inédita e acontece no dia 18 de novembro em uma realização do SESI Cultura Paraná

O projeto SESI Música, iniciativa do SESI Cultura Paraná, leva para o palco do Teatro SESI Campus da Indústria, no dia 18 de novembro, às 20h, uma formação inusitada: o grupo de música instrumental brasileira Mano a Mano Trio convida o renomado compositor mineiro João Bosco para uma apresentação inédita.

Com 45 anos de carreira, mais de 1 milhão de visualizações no Youtube e mais de 200 mil inscritos no Spotify, João Bosco, no auge dos seus 71 anos de idade, é uma referência dentro da história da música popular brasileira e se destaca pela constante invenção. Recentemente, lançou o 26º álbum de sua discografia intitulado “Mano que Zuera”, com algumas canções inéditas. Prestigiado por suas composições autorais e puramente brasileiras, o músico já foi indicado oito vezes ao Grammy Latino e, em 2017, foi o único compositor brasileiro a receber o Prêmio à Excelência Musical, que será entregue em uma cerimônia privada em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 15 de novembro.

No show do Teatro SESI Campus da Indústria, Mano a Mano Trio aproveita para revisitar, sob novos olhares e arranjos especiais, as canções clássicas do artista, além de interpretar composições que fazem referência a outros ícones da música popular brasileira. O público contará ainda com um momento intimista de voz e violão, no qual João Bosco irá apresentar sucessos do seu vasto repertório. O espetáculo inédito terá a duração média de 90 minutos e passeará pelo universo erudito, peli choro, jazz e samba.

O SESI Música valoriza a conexão criativa entre artistas, colocando em evidência os compositores e intérpretes da cena musical paranaense ao lado de referências culturais reconhecidas do mercado nacional. O projeto já oportunizou grandes encontros, como: Lemoskine e Fernanda Takai, Simone Mazzer e Sandra de Sá, Orquestra À Base de Corda e Lenine. Em 2017, promoveu apresentações com A Banda Mais Bonita da Cidade e Paulinho Moska, Rosa Armorial e Antonio Nóbrega, Bernardo Bravo e Filipe Catto, e encerra o ano com Mano a Mano Trio e João Bosco.

Sobre João Bosco

Influenciado pelos gêneros de jazz, bossa nova e tropicalismo, João Bosco sempre se dedicou demasiadamente à carreira musical. Em 1967, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, na casa do pintor Carlos Scliar, conheceu Vinícius de Moraes, com o qual compôs canções de sucesso, como: “Rosa dos Ventos”, “Samba do Pouso” e “O mergulhador”. Em 1970, encontrou aquele que seria o seu mais frequente parceiro ao longo de sua carreira, o compositor e escritor brasileiro Aldir Blanc. A dupla compôs centenas de canções, entre elas: “O Mestre Sala dos Mares”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Bala com Bala” – canção que fez sucesso na voz de Elis Regina. Mas, somente em 1972, João teve a sua estreia marcada, no disco de bolso do jornal O Pasquim.

Sobre Mano a Mano Trio

O grupo de música instrumental Mano a Mano Trio desenvolve um trabalho que valoriza a música brasileira por meio de um repertório de obras reconhecidas do cancioneiro popular e das vertentes modernas da música. Formado em 2008 por Sérgio Albach (clarinete), Glauco Solter (contrabaixo) e Vina Lacerda (percussão); o grupo apresenta uma formação não usual de sonoridade peculiar, distinguindo-se pelos arranjos elaborados mesclados à improvisação. O primeiro CD homônimo de Mano a Mano Trio foi lançado em 2011 e traz obras de autores brasileiros consagrados e composições autorais. O segundo CD, “Tripolar”, lançado recentemente, homenageia grandes mestres da música popular brasileira. O grupo vem se destacando em seus concertos pela “roupagem” que dá às músicas elaboradas a partir de distintas influências, como o choro, a música erudita, o jazz e a cultura popular.

Sesi Cultura Paraná promove:

Mano a Mano Trio convida João Bosco

Data : 18/11 Horário : 20h00

Ingressos disponíveis no site : www.diskingressos.com.br

Valor : R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Classificação : Livre

Local : Teatro Sesi Campus da Indústria

Endereço : Rua Comendador Franco, nº 1341 – Jardim Botânico

Contato : (41) 3271-9834

Disk Ingressos : (41) 3315-0808

SESI CULTURA – Foi em 2008 que a Regional Paraná do Serviço Social da Indústria inaugurou uma área especificamente dedicada ao desenvolvimento de ações culturais ancoradas nas diretrizes previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como a diversidade, a pluralidade e a autonomia. Desde então, o Sesi Cultura Paraná tem promovido o acesso à cultura com foco em programas de formação artística e cultural, investindo em processos criativos, formação de plateia para todas as linguagens e na formação e desenvolvimento cultural com vocação local. O Circuito Cultural Sesi, o Festival Sesi Música, os Núcleos Criativos do Sesi, o Zoom Cultural, os Programas Sesi Música, Sesi Arte, Sesi Audiovisual e Sesi Artes Cênicas são exemplos de programas desenvolvidos pela Gestão Cultural do Sesi. De 2008 até 2016, mais de 927 mil espectadores tiveram acesso à cultura por meio de cerca de 7,5 mil eventos realizados pelo Sesi Paraná. Todas essas ações sempre tiveram como objetivo o acesso ao bem cultural para o trabalhador da indústria, seus dependentes e para a comunidade de um forma geral, além da difusão da arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro.