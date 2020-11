SESI repassa imóvel para a Prefeitura de União da Vitória

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, junto com o secretário Municipal de Educação, Ricardo Brugnago, assinaram na tarde da quinta-feira, 05 de novembro, a documentação junto ao Serviço Social da Indústria (SESI) de União da Vitória, que fez o repasse de um imóvel para a Administração Municipal de União da Vitória.

O imóvel fica localizado na avenida Marechal Deodoro, na região Sul, junto ao espaço da Escola Oficina. O local em destaque é uma ampla sala que é conhecida como o local dos dois lápis que já foi palco de várias atividades como de cursos de informática e leitura promovidos pelo SESI e em outras oportunidades cursos em parceria com a prefeitura. Com este repasse o poder público municipal vai recuperar o imóvel e muito em breve abrirá as portas para a comunidade, oferecendo cursos numa parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social.

O coordenador do SESI em União da Vitória, Júlio Cesar Martins, na oportunidade destacou a ótima parceria entre a entidade e a gestão do prefeito. “Nos quatro anos da gestão do prefeito, Santin Roveda, sempre realizamos ações em prol do conhecimento para a comunidade e agora com o repasse deste imóvel para a prefeitura, não será diferente”, destacou Júlio.

“O SESI e a prefeitura mantiveram uma parceria histórica nestes quatro anos, ofertando vários cursos para a comunidade propiciando um maior acesso ao mercado de trabalho”, enfatizou Santin. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória