Sessão Extraordinária interrompida, terá continuidade nesta sexta-feira

A Câmara de Vereadores de Porto União, através de seu Presidente Christian Martins, informa que a 5ª Sessão Extraordinária aberta na terça-feira, 17, terá a sua continuidade nesta sexta-feira, 20, às 11h15.

Na sessão será dada a continuidade da votação do Projeto de Lei nº 33/2018, oriundo do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 3.176, de 07 de junho de 2006, que disciplina Áreas de Estacionamento Rotativo, com redação dada pelas Leis Municipais nº 4.219, de 12 de fevereiro de 2014 e nº 4.375, de 02 de dezembro de 2015.