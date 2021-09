Setembro Amarelo é marcado por ações do CAPS em União da Vitória

O município de União da Vitória, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), está desenvolvendo diversas ações para marcar o Setembro Amarelo – mês que é dedicado a prevenção do suicídio em todo o país.

Para acolher e atender as pessoas que estejam em sofrimento, o CAPS estará de portas abertas no sábado, 18, das 07 às 13h, onde os profissionais estarão disponíveis para fazer a acolhida e escuta ativa de pessoas que estejam em depressão ou em sofrimento emocional.

“Nós precisamos saber reconhecer os sinais de alerta, para isso neste dia, estaremos lá para atender e escutar as pessoas. Elas serão acolhidas e orientadas e de acordo com a situação também será possível fazer o encaminhamento para o atendimento profissional”, afirmou a psicóloga e coordenadora do CAPS, Cláudia Moema Zaions.

Claudia também ressaltou que mais do que falar da prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo visa conscientizar as pessoas sobre o valor da sua vida e também mostrar para a pessoa que está de fora, quais os sinais para que ela possa ajudar a acolher a pessoa que está precisando de ajuda emocional.

“Quando alguém que está de fora seja um familiar ou amigo aprende a reconhecer os sinais da pessoa que precisa de ajuda, e se dispõe a escutar atentamente quem está em sofrimento, sem julgamentos e entendendo os sentimentos do outro, ela também pode ajudar essa pessoa a entender o seu valor. Se olharmos atentos as pessoas próximas a nós, com um olhar empático, e com respeito, nós podemos estar transformando a sua vida”, ressaltou a psicóloga.

Além do atendimento que será feito no dia 18 de setembro, os alunos da rede municipal de ensino também estarão desenvolvendo atividades sobre o tema e farão desenhos que serão expostos no CAPS, e alguns pontos do município receberam uma decoração alusiva a data, como a praça em frente à Casa do Empreendedor que foi decorada com flores amarelas confeccionadas pelos profissionais do CAPS.